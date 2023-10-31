Mesrur Barzani: Kürdistan kadınlarının meşru haklarını her zaman destekleyeceğim

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi’ndeki kadınların meşru haklarını her zaman destekleyeceğini belirterek, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin her zaman kadının hükümetteki rol ve konumunu daha da güçlendirmek için çalıştığını söyledi.

Başbakan Mesrur Barzani ve Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi (UN Women) tarafından, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin Kadın, Barış ve Güvenlik konusundaki 1325 sayılı kararının kabulünün yıldönümü dolayısıyla Erbil'de düzenlenen merasime katıldı.

Merasimde açıklamalarda bulunan Başbakan Barzani, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin her zaman kadının hükümetteki rol ve konumunu daha da güçlendirmek için çalıştığını ifade etti.

Siyasi karar alma ve yönetimde kadınların rolünün her türlü marjinalleştirilmesini ortadan kaldırmak, kadın hakları ihlalleri ve şiddetle mücadele için çalıştıklarını aktaran Barzani, “Bu karar, Güvenlik Konseyi'nin özellikle savaşın ve istikrarsızlığın olduğu, savaşın asıl mağdurunun kadınların olduğu ülke ve bölgelerde, genel olarak da kadın sorunları üzerinde önemli etki yaratan tarihi kararlarından biri.” dedi.

Barzani, “Kürdistan Bölgesi için yaratılan tüm mali engellere rağmen bu kararın uygulanması için gücümüz yettiğince bütçe ayırmaya çalıştık ve bu kararın içeriğinin uygulanmaya devam etmesi için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

Kürdistan Bölgesi’ndeki kadınların meşru haklarını her zaman destekleyeceğini vurgulayan Başbakan Barzani, “Bu vesileyle, Şengal bölgesindeki olağanüstü halin ve istikrarsızlığın sona ermesi için Sincar Anlaşması'nın hayata geçirilmesinin ve yasadışı silahlı grupların bölgeyi terk ederek bölgedeki mültecilerin yerlerine dönmesinin sağlanması için Şengal Anlaşması'nın uygulanmasının önemini ve gerekliliğini vurguluyoruz.” diye konuştu.

Başbakan Barzani, “Kürdistan Bölgesi'ndeki bizler, Irak'taki federal bir varlık olarak 1325 kararının uygulanması konusunda kararlıyız, bu kapsamda üzerimize düşeni yerine getirmek için çalışacağız. Ancak bu kararın uygulanması ortak bir sorumluluktur ve hepimizin iş birliğini, koordinasyonunu ve çabalarının birliğini gerektirir.” dedi.