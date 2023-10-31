Erbil ve Duhok valileri Kurdistan24'ün 8. yıl dönümünü kutladı

HABER MERKEZİ

Erbil Valisi Umed Xoşnaw ve Duhok Valisi Ali Tatar, Kurdistan24 TV’nin kuruluşunun 8’inci yıl dönümü münasebetiyle kurumun genel müdürü, yazarları, gazetecileri ve çalışanlarını tebrik etti.

Erbil Valisi Xoşnaw, kanalın kuruluşunun 8’inci yıl dönümünü sosyal medya hesabı Facebook’tan paylaştığı yazılı mesajla kutladı.

Mesajında, “Her zaman gazetecilik prensipleri ve etiğiyle çalıştığınız gibi, milli meseleler için de çalışmaya devam etmenizi umuyoruz.” sözlerine yer veren Xoşnaw, “Aynı milli iradeyle Kürt medyasına hizmet verme ve ilerletme konusunda önemli rol oynayarak, doğru, dürüst haber ve bilgilerin aktarılmasına devam etmenizi diliyoruz.” dedi.

Duhok Valisi Tatar da kutlama mesajını Facebook üzerinden paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

“Kurdistan24 TV’nin kuruluşunun açılışının 8’inci yıl dönümü vesilesiyle, genel müdür ve Kurdistan24'ün tüm gazetecileri, yazarları, çalışanları ve izleyicilerine en içten tebriklerimi sunuyor, başarılar diliyorum. Umarım milli mesajın, hakikatin ve doğruluğun en iyi şekilde aktarılmasında üzerinize düşen rolü oynarsınız.”