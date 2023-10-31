Can Atalay'dan HSK ve Meclise toplantı çağrısı

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na toplantı çağrısında bulunurken, “Hukuka bağlı olmayan devlet hayalinin sahipleri kimlerdir?” dedi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hakkında “hak ihlali” kararı verdiği Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ı tahliye etmedi. Mahkeme, dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne gönderdi.

Gezi Parkı davasından tutuklu bulunan Can Atalay, sosyal meyda platform X hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Atalay, 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin AYM kararını Yargıtay 3. Dairesine göndermesini “hukuka aykırı” olarak değerlendirdi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu’ndan (HSK) konuyu soruşturmasını talep eden Can Atalay, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nu toplantı çağrısında bulundu.

Atalay'ın, açıklaması şu şekilde:

“1- 25 Ekim günü Anayasa Mahkemesi kararının yerine getirilmediği her bir dakikanın bu ülkede yaşayan herkesin hak ve özgürlüğünü korumakla yükümlü devletin niteliklerine zarar verdiği açıktır. Ancak "ikili devlet" anlayışını kabul etmiyoruz. Buna alışmayacağız.

2- İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine neredeyse bir kılavuz açıklığında yazılan Anayasa Mahkemesi kararını, başka bir merciye "gereği için" göndermesinin açık hukuka aykırılığının HSK tarafından soruşturulmasını talep ediyorum.

3- Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasına ilişkin bir "irade" var ise bu iradenin 13. Ağır Ceza Mahkemesi başkanına ait olamayacağı açık olduğundan hukuka bağlı olmayan devlet hayalinin sahipleri kimlerdir?

4- Üyesi olduğum TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nu yargı kararıyla oluşan hak ihlalinin giderilmesi için verilen karara uyulmayarak ihlalin devam ettirilmesinin araştırılması başlıklı gündemle toplantıya davet ediyorum.

5- TBMM'yi yargının yerine geçerek karar verenlerin kim olduğunu araştırmaya ve Anayasal düzeni askıya almaya teşebbüs edenleri tespit etmeye davet ediyorum."

-Kılıçdaroğlu’ndan Can Atalay’a destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunurken, mahkemenin Atalay'a yönelik kararına tepki gösterdi.

"Milletvekili seçiliyor, hâlâ içeride. Niye içeride? İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi karar aldı, açık söylüyorum; talimatla karar aldı.” diyen Kılıçdaroğlu, “AYM'nin daha önce emsal kararları olmasına rağmen talimatla karar aldı. Bu kişi bizim milletvekilimiz değil, başka bir partinin milletvekili CHP'nin bir özelliği var, nerede bir haksızlık varsa CHP'liler kapı gibi onların yanındadır." ifadelerini kullandı.