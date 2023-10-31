Çin'den şaşırtan adım: İsrail'i haritadan sildi

HABER MERKEZİ

Çin’in teknoloji devlerinin çevrim içi dijital haritalarında İsrail adı artık görünmezken, söz konusu haritalarda, İsrail isimli aramalar sonuç vermiyor.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sürerken Çin’den dikkat çekici bir haber geldi. Popüler Çinli dijital harita uygulamaları ve web siteleri platformlarından İsrail ismini kaldırdı.

Çinli Baidu ve Gaode gibi haritala uygulamalarında tüm ülkeler isim ve bayraklarıyla yer alırken, İsrail ve Filistin isim ve bayrak koyulmadığı görüldü.

TRT Haber'de yer alan habere göre bölgedeki şehir isimleri belirirken, İsrail isminin ve bayrağının kaldırıldığı anlaşıldı.

Resmi olarak İsrail ve Filistin devletlerini tanıyan Çin’den konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Filistin sorununa çözüm olarak iki devletli çözümden yana olan Filistin devletinin tanınması çağrıları yapıan Pekin, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları karşısında ateşkes çağrısı yapıyor.