Gazze'ye yardım taşıyan 59 tır daha ulaştı

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Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonunun ardından İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne, insani yardım taşıyan 59 tırın daha Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yaptığı bildirildi.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Kızılay ekipleri, dün Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yapan ve gıda, su, yardım malzemeleri, ilaç ve tıbbi malzemeler taşıyan 59 tırı Mısır Kızılayından teslim aldı.

Tırlardan 4'ünün Uluslararası Kızılhaç Komitesine gönderildiği, 55 tırın ise Mısır Kızılayından Filistin Kızılayına teslim edildiği vurgulandı.

Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yardım için giren tır sayısının 217 olduğu ancak şu ana kadar yakıt girişine izin verilmediği bildirildi.

- Bölgede son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 317'si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını, Gazze'de el-Kassam Tugaylarının elinde 240 İsrailli esir olduğunu açıkladı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 643 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.