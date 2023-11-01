Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi dip seviyeye ulaştı

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Yılın ilk aylarını kurak geçiren Edirne’den geçen Meriç ve Tunca nehirleri, bahar ve yaz aylarında da yeterli yağış alamayınca, su seviyelerinde kuraklık nedeniyle düşüş görüldü.

Aşırı sıcakların etkisi ve tarımsal sulamaya bağlı olarak nehirlerin debileri dip seviyeye gerilerken, nehirlerde su seviyesinin azaldığı yerlerde oluşan kum adacıkları balıkçıl kuşlar ve martıların uğrak yeri oldu.

Tunca Nehri'nde debinin düşmesiyle dipte biriken ve akıntıyla gelen çöpler de gün yüzüne çıktı.

DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü istasyonundan yapılan son ölçümlerde Meriç'in debisi saniyede 43 metreküp, Tunca'nın debisi ise saniyede 6 metreküp olarak belirlendi.