Kemal Kahraman ameliyat olacağını duyurdu

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Geçen yıl akciğer kanseri tedavisi tamamlanan müzisyen Kemal Kahraman, beyninde tespit edilen tümör nedeniyle bugün ameliyat olacağını açıkladı.

Kemal Kahraman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçen yıl mayıs ayında akciğer kanseri tedavisinin bittiğini hatırlatarak, “Gittiğim son 3 aylık kontrolde ne yazık ki tümörün beynime sıçradığı tespit edildi." dedi.

Endişelenecek çok büyük bir durum olmadığını söyleyen Kahraman, bugün ameliyat olacağını duyurdu.

Bir hafta kadar hastanede kalacağını aktaran müzisyen Kahraman, “Daha sağlıklı bir şekilde buradan taburcu olmayı bekliyorum. Sizleri de haberdar etmek istedim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere." şeklinde konuştu.