Irak il meclisi seçimleri için aday listesi onaylandı

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Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, il meclisi seçimleri için nihai aday listesini onaylarken, Irak Hükümeti, komisyondan işlerin en iyi şekilde yapılmasını istedi.

Komisyon, il meclisi seçimleri için 5 bin 915 adaydan oluşan listeyi onayladı.

Irak Bakanlar Kurulu, dünkü toplantıda il meclisi seçimleri için hazırlıkların tamamlandığını belirterek, il meclisi seçim kampanyasının 1 Kasım 2023’ten itibaren başlayacağını açıkladı.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Cumana Galai, 22 Eylül 2023’te yaptığı açıklamada, Komiserler Kurulu, il meclisi seçim kampanyasının tarihini belirlemediğini, bu amaçla özel bir izleme komitesi oluşturulduğunu ifade etmişti.

Komisyonun kayıtlarını güncelleyen adayların bilgilerini denetleyeceğini aktaran Galai, adayların denetimin son aşamasına kadar resmi sayılmayacağını belirtmişti.

Sözcü Galai, hiçbir adayın başvurusunun iptal edilmediğini, böyle bir durumunda Komiserler Konseyinin kararına itiraz etmek için siyasi parti ve koalisyonlara 3 gün süre verileceğini söylemişti.

Irak il meclisi seçimlerinin 18 Aralık 2023'te, (Kürdistan Bölgesi illeri hariç) 23 milyondan fazla seçmenin katılımıyla yapılması bekleniyor.