Sekiz yaşına giren Kurdistan24'e tebrik ziyaretleri ve kutlama mesajları

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Kurdistan24 TV, kuruluşunun 8’inci yıl dönümü dolayısıyla birçok yetkili, kurum ve kuruluştan kutlama mesajı aldı. Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, kutlama mesajı paylaşmasının yanı sıra, Kurdistan24 çalışanlarına çiçek gönderdi.

Kurdistan24 kurumu, bundan tam 8 yıl önce 31 Ekim 2015’te kuruldu. Kurulduğu günden bu yana televizyon, radyo ve sosyal medya mecraları aracılığıyla haber ve bilgileri profesyonel ve ulusal düzeyde ele almaya çalışmıştır.

Milliyetçilik ve bağımsızlık mesajının taşıyıcısı olduğu fikrine odaklanan Kurdistan24, çalışmalarının çoğunu bu alana ayırmayı başarmış, tüm haber ve programlarına da yansımıştır.

Kürdistan Bölgesel Yönetimi Sözcüsü Dilşad Şahab, beraberindeki heyetle Kurdistan24’ün Erbil’deki merkezini ziyaret ederek, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin tebrik mesajını iletirken, Barzani’nin hediyesi olan çiçeği kanalın çalışanlarına takdim etti.

Belediyeler ve Turizm Bakanı Sasan Avni ve Kürdistan Bölgesi Çevre Koruma ve Rehabilitasyon Komisyonu Başkanı Abdulrahman Sadık da Kurdistan24’ün kuruluşunun 8’inci yıl dönümü dolayısıyla tebrik ziyaretinde bulundu.

-Kubad Talabani

Kürdistan Bölgesi Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, kanalda bugüne kadar çalışan tüm personelleri tebrik ederek, “Çalışmalarınıza ve haberleri Kürt halkına iletmeye devam etmenizi umuyorum.” dedi.

-Guhdar Şêxo

Kurdistan24’ün gelecekteki tüm çalışmalarında başarılı olması temennisinde bulunan Zaho Bağımsız İdaresi Müdürü Guhdar Şêxo ise “Kanalınız, Kürdistan Peşmerge Güçleri’nin terörle mücadelede verdiği mesajın tüm dünyaya en iyi vatansever ve tarafsız haber aktarımı yaparak, Kürt halkının gerçek mesajını dünyaya aktarmak için doğru zamanda meydana çıktı.” ifadelerini kullandı.

-Süleymaniye Valisi Heval Ebubekir

Süleymaniye Valisi Heval Ebubekir, Kurdistan24 çalışanlarını kanalın kuruluşunun 8’inci yılı vesilesiyle en kutlayarak, K24’ün toplumumuzun önünde bir ayna, uluslararası toplumla bir köprü olmasını, böylece Kürt halkının, devlet kurumlarının ve kamusal yaşamın ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi alanlardaki mesajlarını aktarabilmesi temennisinde bulundu.

Ebubekir, “Kurdistan24'ün tüm farklı görüşlerin bir araya geldiği bir platform olmasını, tüm farklı görüşlerin ortak söylemde, ortak hedefte, ortak ulusal ve Kürdistan stratejisinde bir araya gelebileceği bir merkez olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Duhok’taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Bürosu, 8’inci yıl dönümü dolayısıyla paylaştığı kutlama mesajında, “Son yıllarda medya çalışma etiği çerçevesinde Kürdistan'daki tüm toplulukların sesi ve rengi olmayı, izleyiciyle aranızdaki en büyük güveni kazanmayı başardınız.” sözlerine yer verildi.

- Kürdistan Gazeteciler Derneği

Kürdistan Gazeteciler Derneği ise Kurdistan24’ün ulusal temelde kurulduğuna işaret ederek, “çalışmaları kapsamında en hassas zamanlarda Kürdistan ulusal davasının güçlü bir savunucusu olduğunu kanıtlamayı başardığını” ifade etti.

Mesajda, “Bu dönemde profesyonel bir medya olarak Kürdistan'da, bölgede ve dünyada haber ve bilgileri profesyonel bir şekilde aktarmayı başarmış ve ulusal konularda önemli rol oynamıştır.” sözleri yer aldı.

- KDP Politbüro Üyesi Serbest Lezgin

KDP Politbüro Üyesi Serbest Lezgin, kutlama mesajında “Kurdistan24 kurulduğu günden bu yana haberleri, olayları ve ülkenin yüksek değerlerini oldukça profesyonelce ele almış, faaliyetlerini dürüstçe gerçekleştirmiştir.” dedi.

Kurdistan24'ün kısa zaman içesinde halkın güvenini kazanmayı başardığına dikkat çeken Lezgin, Kurdistan24’ün her zaman gazetecilik ilke ve etiğine bağlı kalarak Kürt medyasına hizmet etmeyi ve halkla iktidar arasında güçlü bir köprü olmayı başardığını belirtti.

Kuruluşunun 8’inci yılı dolayısıyla Kurdistan24’e mesaj gönderenler arasında, Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) Genel Müdür Yardımcısı Hamdi Şengali, KDP’nin Zaho'daki 8’inci Şube Başkanı Ömer Oreyi, Mücadeleciler Yüksek Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Karhi Altıparmak, Doçent Dr. Nehle Efendi, yazar-gazeteci Zirek Kemal, Çin’in Erbil Başkonsolosluğu, Soran Bağımsız İdaresi Müdürü Halgurd Şex Najib ve Kürdistan Anti Terör yer aldı.