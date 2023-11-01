Irak’ta seçim kampanyası başladı

HABER MERKEZİ

Kerkük dahil Irak’ın 14 ilinde il meclisi seçim kampanyası bugün itibariyle başladı.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, il meclisi seçimleri için nihai aday listesinin onaylandığını dün bildirdi.

Irak Hükümet Sözcüsü Basım Awadi ise “Bugün seçim kampanyasının başlamasına rağmen, henüz 1,9 milyon biyometrik seçmen kartı dağıtılmadı.” şeklinde açıklamada bulunmuştu.

Awadi, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin komisyonun çalışmalarını en iyi şekilde yürütmesi için tüm bakanlıklara talimat verdiğini bildirmişti.

Irak il meclisi seçimlerinin 18 Aralık 2023'te, (Kürdistan Bölgesi illeri hariç) 23 milyondan fazla seçmenin katılımıyla yapılması planlanıyor.

Bağdat il meclisi seçimlerinde 49 sandalye ile 1’inci sırada yer alırken, Ninova 26 sandalye ve Basra 22 sandalye ile Bağdat’ı takip ediyor.

Kerkük İl Meclisinde ise 15 sandalye bulunmakta. 15 il meclisinin toplam sandalye sayısı 275 olup, bunun 75'i kadınların kotasına ayrılmış durumda.

Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, 48 bin 40 oy verme istasyonundan oluşan 7 bin 765 oy kullanma merkezini açmak için hazırlıklarını sürdürüyor.