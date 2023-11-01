Yedikleri yemek 88 öğrenciyi hastanelik etti

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde (SCÜ) merkezi kafeterya ve kampüste yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 88 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki yemekhanelerde dün öğle yemeği yiyen öğrencilerde bir süre sonra mide bulantısı ve ishal gibi rahatsızlıklar görüldü.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan öğrencilerin taburcu edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, olayla ilgili adli sürecin başladığını bildirdi.