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Yedikleri yemek 88 öğrenciyi hastanelik etti

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kürdistan Sivas öğrenci yemek

HABER MERKEZİ 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde (SCÜ) merkezi kafeterya ve kampüste yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 88 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki yemekhanelerde dün öğle yemeği yiyen öğrencilerde bir süre sonra mide bulantısı ve ishal gibi rahatsızlıklar görüldü.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan öğrencilerin taburcu edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, olayla ilgili adli sürecin başladığını bildirdi.

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