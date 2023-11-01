Politika

Irak: 10 bin aile iklim değişikliği nedeniyle göç etti

author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak Irak Kuraklık iklim krizi Basra Misan Zikar

HABER MERKEZİ 

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı, iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle 3 ilde 10 bin ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.

Göç ve Göçmenler Bakanlığı Sözcüsü Ali Abbas Cihangir, Sabah Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, kuraklık ve iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle Zikar, Misan ve Basra'daki ailelerin tamamının evlerini terk etmesi konusunu takip ettiklerini belirtti.

Cihangir, Göç ve Göçmenler Bakanlığının, ailelerin göç nedenlerinin tespit edilmesi için Tarım ve Su Kaynakları Bakanlıkları ile iş birliği içinde söz konusu illerde komisyonlar oluşturduğunu aktardı.

“Bu aileler iki kategoriye ayrılıyor, yerinden edilme riski taşıyan bölgelerde yaşayanlar ve başka bölgelere göç edenler.” diyen Cihangir, “Göç ve Göçmenler Bakanlığı, yaklaşık 10 bin ailenin yaşadığı ili terk ettiğini kaydederken, yardımcı olmak amacıyla 1400 aile de bakanlık verilerine dahil edildi.” dedi.

Irak’ta birkaç yıldır şiddetli kuraklık yaşanması dolayısıyla, hem uluslararası hem de yerel düzeyde uyarılar yapılmaya devam ediyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv