Irak: 10 bin aile iklim değişikliği nedeniyle göç etti

HABER MERKEZİ

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı, iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle 3 ilde 10 bin ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.

Göç ve Göçmenler Bakanlığı Sözcüsü Ali Abbas Cihangir, Sabah Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, kuraklık ve iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle Zikar, Misan ve Basra'daki ailelerin tamamının evlerini terk etmesi konusunu takip ettiklerini belirtti.

Cihangir, Göç ve Göçmenler Bakanlığının, ailelerin göç nedenlerinin tespit edilmesi için Tarım ve Su Kaynakları Bakanlıkları ile iş birliği içinde söz konusu illerde komisyonlar oluşturduğunu aktardı.

“Bu aileler iki kategoriye ayrılıyor, yerinden edilme riski taşıyan bölgelerde yaşayanlar ve başka bölgelere göç edenler.” diyen Cihangir, “Göç ve Göçmenler Bakanlığı, yaklaşık 10 bin ailenin yaşadığı ili terk ettiğini kaydederken, yardımcı olmak amacıyla 1400 aile de bakanlık verilerine dahil edildi.” dedi.

Irak’ta birkaç yıldır şiddetli kuraklık yaşanması dolayısıyla, hem uluslararası hem de yerel düzeyde uyarılar yapılmaya devam ediyor.