Politika

Türkiye Adalet Bakanı'ndan "Can Atalay" açıklaması

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Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
türkiye Türkiye mahkeme Can Atalay

HABER MERKEZİ 

Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Can Atalay hakkındaki yargı sürecine ilişkin, "Yargı sürecini bekleyeceğiz." dedi.

Bakan Tunç, basına yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararını değerlendirdi.

Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkı ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiği sonucuna vardığı Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay hakkında yerel mahkemece tahliye kararı verilmemesi konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

"Adalet Bakanı'nın yorum yapması mümkün değil. Yargı bağımsızdır." diyen Tunç, "yasama sorumsuzluğu ve yasama dokunulmazlığı" konularını içeren 83. maddesine vurgu yaparak, "Hep beraber hukuk devletini koruyalım. 83. madde yeni icat edilmedi. Hukuk devletini korumak herkesin görevidir." ifadelerini kullandı.

TİP milletvekili ve Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince verilen ihlal kararını değerlendiren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, bunun yerel mahkemece verilen karara ilişkin olmadığı gerekçesiyle dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesine göndermişti.

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