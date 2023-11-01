Başkan Barzani ve Çin’in Erbil Başkonsolosu, Erbil ile Pekin arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini görüştü

HABER MERKEZİ

Başkan Mesud Barzani ile Çin’in Erbil Başkonsolosu Liu Jun, Erbil ile Pekin’in farklı alanlardaki ilişkilerini ele alırken, Liu Jun, Başkan Barzani ve Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) Kürdistan ile Irak'ın tarihindeki rolünden övgüyle söz etti.

Başkan Barzani, bugün (1 Kasım 2023) Salahaddin’de yeni Çin’in Erbil Başkonsolosu Liu Jun ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Barzani’nin Ofisinden yapılan açıklamada, “Toplantıda Çin'in Erbil Başkonsolosu, Başkan Barzani ve Kürdistan Demokrat Partisi'nin Kürdistan, Irak ve bölge tarihindeki rolünü takdir ederken, Kürdistan Demokrat Partisi'nin Kürdistan Kurtuluş Hareketi’ndeki fedakarlıklarını da değerli buldu.” ifadelerine yer verildi.

Mele Mustafa Barzani'nin Çin liderleri ve Çin'deki Komünist Partisi ile KDP arasındaki tarihi ve kadim ilişkilere de dikkat çeken Liu Jun, “O, Çin ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin ekonomi, kültür, bilim, ticaret ve turizm gibi çeşitli alanlarda daha da geliştirilmesini isterdi.” dedi.

Açıklamada, “Toplantıda, Başkan Barzani, Çin’in Erbil Başkonsolosu’na yeni görevinde başarılar diledi. Çin'in tarihi ve medeniyetine, büyük engelleri aşan, insanlığa ve dünyaya hizmet eden Çin halkına ve liderliğine takdirlerini ifade ederek, iki ülke arasındaki ilişkileri genişletmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.” sözleri yer aldı.

Toplantıda, dünyada ve bölgede yaşanan son güvenlik ve siyasi gelişmeler de masaya yatırıldı.