Politika

Refah Sınır Kapısı tahliye için açıldı

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Gazze'deki ağır yaralılar Refah Sınır Kapısı'ndan tahliye ediliyor-FOTO:AA
Gazze'deki ağır yaralılar Refah Sınır Kapısı'ndan tahliye ediliyor-FOTO:AA
ortadoğu Gazze Mısır Refah Sınır Kapısı

HABER MERKEZİ 

Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail saldırıları nedeniyle bölgedeki ağır yaralıların, yabancılar ve çifte pasaporta sahip olanların Mısır'a geçişi için açıldı.

İsrail'in saldırılarını aralıksız sürdürdüğü Gazze Şeridi’ndeki ağır yaralı Filistinliler, tedavi edilmek üzere Mısır'a nakledilecek.

Ambulanslar Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıyla yaralıları nakletmek üzere Mısır'dan Gazze tarafına girdi.

Abluka altındaki bölgeye insani yardım malzemesi taşımak üzere Mısır'da bekleyen bazı tırlar da sınır kapısının açılmasının ardından Gazze'ye geçti

Msır'ın Kahire Haberler (Al-QAhera News) kanalı da Mısır'dan yaklaşık 40 ambulansın, Gazze'deki ağır yaralı 80 kişinin, Mısır'da tedavi edilmek üzere hastanelere taşınması için Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptığını duyurdu.

Gazze'deki ağır yaralılar Refah Sınır Kapısı'ndan tahliye ediliyor-FOTO:AA
Gazze'deki ağır yaralılar Refah Sınır Kapısı'ndan tahliye ediliyor-FOTO:AA
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