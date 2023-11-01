Eski pasaport sistemi kullanılmayacak: Elektronik pasaport sistemine geçiş tarihi açıklandı

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İçişleri Bakanlığı Pasaport Genel Müdürlüğü, Mart 2024’ten itibaren elektronik pasaport sistemine geçileceğini, normal pasaportların geçerlilik süreleri bitene kadar dünya ülkeleri tarafından geçerli olacağını duyurdu.

Pasaport Genel Müdürü Albay Mecid Adnan, Irak merkezli Sabah Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, “Müdürlüğümüz, pasaport merkezleri aracılığıyla normal pasaport vermeye devam ediyor. Ancak Mart 2024'ten itibaren elektronik pasaport sistemine geçildikten sonra bu tür pasaportların verilmesi durdurulacak.” ifadelerini kullandı.

Normal pasaportlara ilişkin bilgi veren Adnan, “Bunlar, geçerlilik süreleri bitene kadar tüm dünya ülkeleri tarafından geçerli olacak.” dedi.

Tüm şubelerde elektronik pasaport sistemi uygulanması için çalışmaların devam ettiğini belirten Adnan, şu anda 22 şubede eski pasaport sisteminin uygulandığını söyledi.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü tarafından tanınan 3’üncü nesil pasaportun, yüksek teknik özelliklere sahip olduğunu ifade eden Adnan, “Önümüzdeki günlerde Duhok, Musenna, Zikar, Diyala ve Salahaddin illerinde yeni (elektronik) pasaport sistemini uygulamak üzere 5 müdürlüğün, Hollanda'da yeni pasaport vermek için diplomatik ofislerin açılması planlanıyor.” diye konuştu.