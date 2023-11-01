Hakan Fidan: AB, maalesef ateşkes ifadesini duymak istemiyor

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Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna için ayrı Filistin için ayrı standartların oluşturulduğunu belirterek, Avrupa Birliği’nin(AB), ateşkes ifadesini duymak istemediğini söyledi. Fidan, “Varılacak bir anlaşmanın uygulanması aşamasında garantör olarak sorumluluk almaya da hazırız." dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ortak basın toplantısında konuştu.

Mevkidaşı Abdullahiyan ile en önemli gündem maddelerinin Gazze'deki durum olduğunu vurgulayan Bakan Fidan, Gazze’de su, elektrik, gıda ve ilaç tedarikinin engellendiğine ve mülteci kampları, okullar, ibadethaneler ile hastanelerin hedef alındığına işaret ederek, “Bu kıyım ve zulüm karşısında sessiz kalmamız mümkün değil. Nitekim cumartesi günü İstanbul'da hep birlikte katıldığımız Büyük Filistin Mitingi Gazzeli mazlumların yanında olduğumuzun en somut göstergelerinden biriydi.” dedi.

-"Ukrayna için ayrı, Filistin için ayrı standart olamaz"

Batılılar dahil ilgili taraflarla 7 Ekim'den bu yana yoğun bir diplomasi trafiği içinde olduklarını belirten Fidan, “Her meselede ilkeli ve hakkaniyetli davranmayı esas alıyoruz. Ukrayna için ayrı, Filistin için ayrı standart olamaz. Adil bir dünya istiyorsak her zaman ilkeli ve tutarlı davranmak zorundayız.” diye konuştu.

İsrail’in Gazze’deki saldırılarını durdurması ve savaşın sona ermesi için tüm taraflara çağrı yapan Hakan Fidan, şu ifadeleri kullandı:

“İsrail, Filistinlileri görmezden gelerek daha fazla kan dökerek bir yere varılamayacağını anlamalı. Cumhurbaşkanımızın dün bir kez daha vurguladığı üzere Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanması ardından da kalıcı barışa giden yolun açılması gerekiyor. Bazı ülkelerin Gazze’deki kıyıma aleni destek vermesi şiddeti teşvik etmesi kabul edilemez. Gazze'deki insanlık dramının bölge ülkelerini de etkisi altına alacak bir savaşa dönüşmesini istemiyoruz. Bu nedenle bölge içi ve bölge dışı tüm aktörleri kalıcı ve adil barışı teşvik etmeye çağırıyoruz.”

Bölgenin aktörleri olarak bölge sorunlarının çözümünü başkalarına havale etmemeleri gerektiğine değinen Fidan, Politika geliştirip kapasitemizi ortaya koymayı başarmalıyız. Çözüm odaklı alternatif görüşlerin ele alınabileceği bir zemin oluşturmamız gerekiyor. Uluslararası Barış Konferansı'nın bu iş için en uygun platform olacağını düşünüyoruz.” dedi.

“Tüm bu çabalarımızın amacı 67 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip egemen Filistin devletinin kurulmasıdır.” diyen Hakan Fidan, “Filistin için de, İsrail için de huzura kavuşmanın yolu iki devletli çözümden geçiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

-"AB, maalesef ateşkes ifadesini duymak istemiyor"

Bakan Fidan, “Gönül isterdi ki bunu Avrupa Birliği ile de aynı şekilde yapabilseydik. Ama Avrupa Birliği topluca aldığı pozisyon gereği maalesef ateşkes ifadesini duymak istemiyor. İnsani yardımlarla ilgili herhangi bir zorlayıcı bir baskı uygulayıcı zemini de kabul etmiyor. Onların durduğu yer ABD ile beraber bildiğiniz gibi İsrail'in şu anda yürüttüğü askeri harekatın yine İsrail'in takdir edeceği şekilde devam etmesi.” dedi.

-“Coğrafi olarak çatışmaların yaygınlaşmasına ilişkin endişelerimiz var”

İsrail ile Filistin arasında kalıcı çözümün bulunması gerektiğini belirten Fidan, “İsrail'in ve bazı müttefiklerinin kalıcı çözümden anladığı, tehdit olarak gördükleri Filistinli silahlı unsurların ortadan kaldırılması formülü. Bu hiç bir zaman güvenlik getirmeyecek. Burada hem İsrail Devleti'nin hem batılı toplumların, siyasi çevrelerin şu gerçeği kabul etmesi gerekiyor. Filistinlileri tatmin edecek bir çözümün ortaya konması ve bölge ülkelerinin de burada sorumluluk alması yönünde bir çözümü kabul etmeleri gerekiyor. Aksi takdirde bu şiddet sarmalı kendisini bölgede üretmeye devam edecek. Coğrafi olarak çatışmaların yaygınlaşmasına ilişkin endişelerimiz var.” ifadelerini kullandı.

"Biz Türkiye olarak dostlarımızla eş güdüm içerisinde önce ateşkes, sonra kalıcı barışın tesisi için üzerimize düşeni yapmakta kararlıyız. Varılacak bir anlaşmanın uygulanması aşamasında garantör olarak sorumluluk almaya da hazırız." diyen Hakan Fidan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bölgedeki başka silahlı unsurların eğer şartlar değişmezse çatışmaya müdahil olabileceklerine ilişkin güçlü emareler olduğunu mevkidaşım da paylaştı. Böyle bir gerçeklik karşısında ateşkes ve barış her zamankinden daha elzem bir hale gelmiş durumda. Bölgemizde biz istikrarı, ekonomik kalkınmayı, refahı ararken sürekli kendini tekrar eden bir şiddet sarmalı içinde bulunmak görmek istediğimiz stratejik bir denge değil. Bunu değiştirmek için her türlü diplomatik çabayı kullanma yolunda Cumhurbaşkanımızın büyük bir iradesi var. Özellikle liderler diplomasisi ile bu konuda Türkiye'nin oynayabileceği rol varsa onu oynama konusunda tereddüt etmiyoruz. “

-500 civarında yabancı ülke vatandaşının Gazze'den çıkışı için mutabakata varıldı

Refah Sınır Kapısı'nın ağır yaralılar için açılmasına ilişkin soruya yanıt veren Fidan, "An itibarıyla 500 civarında yabancı ülke vatandaşının Gazze'den çıkmasına yönelik İsrail ile Mısır makamları arasında mutabakata varıldığı yönünde bize de bilgi ulaştı." dedi.