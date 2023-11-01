Sağlık

Gazze'deki hastanelerde yakıt tükeniyor: Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi faaliyetlerini durdurdu

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ortadoğu Gazze Filistin yakıt Türkiye hastane

HABER MERKEZİ 

Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesinin yakıtının bitmesi ve iki kez bombalanması nedeniyle faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanı Mai Kilah, Gazze'deki Nitzarim yakınlarındaki Türkiye Filistin Dostluk Hastanesinin yakıtının bitmesi ve iki kez bombalanması nedeniyle faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Gazze'nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesinde de yakıtın tükenmek üzere olduğu ve 24 saatten az bir süre zarfında hastanenin elektriğinin kesileceği uyarısı yapıldı.

Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, İsrail savaş uçaklarının hastanenin üçüncü ve son katını bombalaması sonucu ağır hasar almıştı. Hastane, Gazze Şeridi’nin doğusunda, İsrail ordusunun sabah saatlerinde karadan girip geri çekildiği bölgeye yakın bir yerde bulunuyor.

Gazze Şeridi’nde kanser hastalarının tedavi gördüğü tek hastane özelliği taşıyan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, Filistin’in en büyük hastanelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık 34 bin 800 metrekarelik alan üzerine kurulu, 3 katlı ve 180 yatak kapasiteli Türkiye'nin yaptırdığı hastanenin inşaatı 2017 yılında tamamlanmıştı.

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