Hüda Kaya tutuklandı: "Tutuklama kararı hukuk dışıdır, siyasi karardır"

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) 27’nci Dönem Milletvekili Hüda Kaya, İstanbul Havalimanında gözaltına alınıp, Ankara Adliyesine götürülmesinin ardından tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kobanê eylemlerine ilişkin açılan soruşturma kapsamında HDP'nin önceki dönem İstanbul Milletvekili Kaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İstanbul Havalimanından Almanyanın Hamburg kentine gitmek üzereyken gözaltına alındı.

Kaya hakkında “kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılarak ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamak ve görevi yaptırmamak için direnme” suçlamalarıyla soruşturma açıldığı öğrenildi.

Hüda Kaya'nın avukatı Zilan Leventoğlu, yaptığı açıklamada, müvekkilinin ifadeye hazır olduğunu defalarca bildirmesine rağmen kaldırılmayan "kaçaklık kararı" nedeniyle "haksız ve keyfi bir şekilde" gözaltına alındığını söyledi.

Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesine götürülen Kaya, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi Ankara sulh ceza hakimliğince, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden yapılan sorgunun ardından "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" iddiasıyla tutuklandı.

Partiden konuya ilişkin yapılan açıklamada, tutuklama kararının “devam eden siyasi kırım operasyonlarının devamı” olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, “İktidarın bu saldırıları karşısında daha fazla kenetlenerek yolumuza devam edeceğiz!" sözüne yer verildi.

-Tutuklama kararı iktidarın siyasi mesajıdır

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski milletvekili Hüda Kaya’nın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Hatimoğulları, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "1 Kasım Dünya Kobani gününde Hüda Kaya vekilimizin tutuklanması, iktidarın siyasi mesajıdır. Tutuklama kararı hukuk dışıdır, siyasi karardır." dedi.

Bakırhan da mesajında, “1 Kasım Dünya Kobanî gününde Hüda Kaya vekilimizin tutuklanması üzerinden bizlere mesaj veren iktidara sesleniyoruz. Kumpas davalarınız karşısında asla susmayacağız. Hüda Kaya 28 Şubat darbecilerine nasıl boyun eğmediyse sizin siyasi darbelerinize karşı da boyun eğmeyecek.” ifadelerine yer verdi.