BAE: Bin Filistinli çocuk tedavi edilecek

HABER MERKEZİ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın talimatıyla, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaralanan 1000 çocuğun tedavisi ülkedeki devlet hastanelerinde sağlanacak.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric ile telefonda görüştü.

Al Nahyan, Gazze'den 1000 Filistinli çocuğun aileleriyle birlikte ağırlanarak ihtiyaç duydukları her türlü tıbbi ve sağlık bakımlarının iyileşip ülkelerine geri dönene kadar BAE devlet hastanelerinde sağlanması yönünde talimat verdi.

Söz konusu girişimin, BAE'nin, Filistin halkına, özellikle de çocuklara yardım sağlama çabalarının bir parçası olduğu vurgulandı.

Görüşmede, Gazze Şeridi'ndeki sivillere insani ve tıbbi yardımların yoğun, sürekli ve güvenli bir şekilde ulaştırılmasının önemine değinilirken, mevcut krizden etkilenenlerin ihtiyaçlarına yönelik insani yardımları güçlendirmek için ortak bölgesel ve uluslararası çabaların zorunlu olduğu da belirtildi.