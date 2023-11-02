Erbil Kaymakamı: 1600 sokak köpeği barınağa götürüldü

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Erbil Kaymakamı Nebez Abdulhamid, 1600 sokak köpeğinin inşa edilen barınağa götürüldüğünü ve köpek saldırılarının yüzde 30 azaldığını bildirdi.

Kaymakam Abdulhamid, K24’e yaptığı açıklamada, birkaç yıldır Erbil’de kimsesiz sokak köpeklerinin sayısında vatandaşlara zarar verecek kadar artış yaşandığını belirterek, “Bu sorunun çözümü için Bakanlar Kurulu Başkanlığından, barınak yapılması ve bu köpeklerin toplanıp bilimsel yöntemlerle tedavi edilmesi için 450 milyon dinarlık bir bütçe talep ettik.” dedi.

Gwer-Erbil yolu üzerinde 20 dönümlük bir arazinin barınağın inşası için tahsis edilmesiyle yasal prosedürlere başladıklarını vurgulayan Kaymakam Abdulhamid, prosedürlerin takibi için oluşturulan ve Erbil Valisi Umed Xoşnaw’ın da yer aldığı özel bir heyet aracılığıyla barınağın 2 ay içerisinde tamamlandığını ifade etti.

“Barınakta artık hiçbir sorun kalmadı ve bunun için özel bir idare oluşturuldu. Erbil'de oluşturulan ekipler aracılığıyla bu köpeklerden (sokak köpekleri) her gün bir miktar toplanıyor.” diyen Kaymakam Abdulhamid, şu ana kadar Erbil’de toplanan 1600 kimsesiz sokak köpeğinin barınağa götürüldüğünü aktardı.

Toplanan köpeklerin veterinerler tarafından sağlık kontrolünden geçirildiği ve kısırlaştırıldığını söyleyen Nebez Abdulhamid, çevre raporuna göre köpeklerin toplanmasının amacının vatandaşlara yönelik riskleri azaltmak olduğu, sağlık istatistiklerine göre ise barınağın inşasından sonra saldırı ve ısırık oranlarında yüzde 30 oranında azalma olduğunu belirtti.

İstatistiklere göre Erbil’de yaklaşık 20 bin sokak köpeği bulunmakta. Bu köpeklerin toplanması için Erbil’e 15 kilometre uzaklıkta Lacana bölgesindeki 20 dönümlük arazi üzerine bir barınak inşa edildi.