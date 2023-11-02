Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi: Yardımların çoğu su ve kefen

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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, Gazze Şeridi’ne ulaştırılan yardımların hiçbir şeye yetmediğini çoğunun kefen ve su olduğunu açıkladı.

Gönderilen su miktarının çok az olduğuna dikkat çeken Maruf, “Yardımların çoğu kamyon içerisinde, su ve kefen şeklinde geldi. Miktarını ölçtüğümüzde gördük ki Gazze Şeridi'ne gelen suyun tamamı 1,5 milyon mülteciye dağıtılırsa her birinin payına 50 mililitre miktarında birer yudum su düşecek.” dedi.

Gönderilen kefen sayısının da az olduğunu belirten Maruf, “İsrail katliamlarıyla her geçen gün artan şehit sayısına gelen kefenler yetmiyor.” ifadesini kullandı.

Selame Maruf, dün düzenlediği basın toplantısında, İsrail saldırılarının neden olduğu yıkıma ilişkin bilgi vererek, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 52 caminin tamamen yıkıldığını, 110 caminin ise çeşitli şekillerde hasar aldığını söylemişti.

Maruf, İsrail'in Gazze'de 82 hükümet merkezini, onlarca hizmet kurumunu ve kamu tesisini yok ettiğini belirtmişti.

İsrail saldırıları nedeniyle 212 okulda çeşitli derecelerde hasar oluştuğunu, 45 okulun ise hizmet dışı kaldığını vurgulayan Maruf, İsrail saldırılarında çeşitli eğitim düzeylerinde 2 bin 510 öğrencinin öldürüldüğünü ifade etmişti.

- Bölgede son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'e kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 648'si çocuk, 2 bin 290'ı kadın olmak üzere 8 bin 796 Filistinlinin öldürüldüğünü, 22 bin 219 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusu, Gazze'ye 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarını yoğunlaştırdı.