Bakan Yerlikaya: Uluslararası suç örgütü 'Comanchero' çökertildi

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İstanbul'da gerçekleştirilen "Kafes Operasyonu" ile dünya çapında faaliyet gösteren uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero çökertildi.

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, Comanchero suç örgütünün çökertildiğini duyurarak, operasyonlara ait görüntüleri de yayınladı.

“Kafes Operasyonu" kapsamında İstanbul’da Comanchero liderinin “Reis” kod adlı Hakan Ayık’ın aralarında bulunduğu 37 şüphelinin yakalandığını bildiren Bakan Yerlikaya, silahlı organize suç örgütünün Avustralya merkezli olduğunu bildirdi.

Yerlikaya, örgütün uluslararası çapta uyuşturucu madde ticareti, adam öldürme, silahlı soygun, kundaklama, adam kaçırma ve suç geliri aklama gibi suçlarla ilişkilendirildiğini aktardı.

Suç örgütünün lider kadrosunda yer alan isimlerden biri olan Hakan Ayık, örgütün başına Mick Hawi’nin ölümünden sonra geçmişti. Bir diğer örgüt lideri ise Mark Douglas Buddle olarak bilinmekteydi.

Örgütün lideri Mark Douglas Buddle 2022 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yakalanarak Avusturalya makamlarına teslim edilmişti. Suç örgütünün lider kadrosunda yer alan Hakan Ayık (Reis) ve Duax Hohepa NGAKURU örgütün yönetimini devralarak suç faaliyetlerine devam etmişti.

Operasyonun uluslararası iş birliğiyle gerçekleştirildiği ve örgütün Türkiye’deki faaliyetlerinin ortaya çıkarıldığını aktaran Bakan Yerlikaya, örgüt üyelerinin suç gelirlerini aklamaya çalıştığının da tespit edildiğini söyledi.

Yerlikaya, operasyonun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edildiğini ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından takip edildiğini aktardı.