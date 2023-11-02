Saddam Hüseyin hakkında şarkı çalan bir grup çalışan cezalandırılacak

HABER MERKEZİ

Irak Ulaştırma Bakanlığı, Irak Havacılık Rehberi Genel Şirketinin çalışanlarının bir törende Saddam Hüseyin ile ilgili şarkı çaldıklarını gösteren video hakkında soruşturma talimatı verdi.

Ulaştırma Bakanlığı, 1 Kasım 2023’te konuyla ilgili bir yazılı açıklama yayımladı.

İdari İşlerden Sorumlu Hazım Razi Lafta Hafazi, Hukuk İşleri Genel Direktörü Yakub Hüseyin Salim ve Bakanlık Denetleme Birimi Direktörü Ali Hil Abid başkanlığında bir soruşturma komitesi oluşturulduğu bildirildi.

Açıklamanın devamında, “Komite, Irak Havacılık Rehberi Genel Şirketinde düzenlenen töreni inceledikten sonra, sonuç ve önerilerini Irak Ulaştırma Bakanı’na sunacak.” ifadesi kullanıldı.

Güvenlik güçlerinin olayla ilgili çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldığı da belirtildi.