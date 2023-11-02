Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı: Tüm ilçelerimizde otizm merkezleri açacağız

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Otizmli çocukların Kürdistan Bölgesi’nde bulunan tüm hastanelerde ücretsiz tedavi görebileceği belirtilirken, tüm ilçelerde otizmli çocuklara özel merkezler açılmasının planlandığı bildirildi.

Süleymaniye’ye bağlı Baziyan ilçesinde bugün, devlete ait bir otizm merkezi açıldı.

Merkezin açılışına katılan, Kürdistan Bölgesi Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Kwestan Muhammed, basın karşısına geçti.

Tüm illerde devlete bağlı otizm merkezi açmayı planladıklarını aktaran Bakan Muhammed, özel sektörün otizm merkezleri açmasını sağlamak ve otizmli çocukların bu merkezlerde eğitim görmesi için alınan ücretleri azaltmak için otizm merkezi yönergesinde değişiklik yaptıklarını söyledi.

Seyid Sadık’ta otizm merkezinin açılması için hazırlıklara başlanması yönünde yetkili taraflara talimat verdiklerini kaydeden Bakan Kwestan Muhammed, ilçedeki otizmli çocuklara hizmet etmek için ellerinden geleni yapacaklarını da belirtti.

İstatistiklere göre Süleymaniye’nin Seyid Sadık ilçesinde 40 otizmli çocuk bulunmakta.

Bakan Muhammed, kayıt dışı otizmli çocukları araştırıp liste haline getirdiklerini ve yakın zamanda Bakanlar Kurulu tarafından kendilerine maaş bağlanması yönünde karar alınmasını umut ettiklerini bildirdi.

“Artık Kürdistan Bölgesi'ndeki her otizmli çocuk hastanelerde ücretsiz muayene ve tedavi görüyor.” diyen Bakan Muhammed, “Onlara sağlanan diğer birçok hizmete ek olarak, otizmli bir çocuk ve ailesi yurt dışına seyahat ederse havalimanlarındaki işlemleri en güzel şekilde yerine getirilecektir.” ifadesini kullandı.

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı verilerine göre Kürdistan Bölgesi’nde otizmli çocukların eğitimi için bulunan 28 merkezde yaklaşık 1100 çocuğa eğitim veriliyor.

Öte yandan, otizmli çocukların eğitimine yönelik 25 özel merkez Kürdistan Bölgesi Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından kayıt altına alındı ​​ve ruhsatlandırıldı.