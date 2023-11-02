Irak'ın ekim ayı petrol geliri belli oldu

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Irak Petrol Bakanlığı, Ekim 2023'te ihraç edilen ham petrolden 9 milyar dolardan fazla mali gelir elde edildiğini açıkladı.

Petrol Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak Pterol Pazarlama Şirketinin (SOMO) ön verilerine göre geçtiğimiz ay toplam ham petrol ihracatı 109 milyon 545 bin 589 varil olurken, elde edilen gelir 9 milyar 669 milyon dolar oldu.

Irak'ın orta ve güneyindeki petrol sahalarından ekim ayında ihraç edilen toplam ham petrol miktarı 108 milyon 50 bin 360 varil olurken, Ürdün’e ihraç edilen petrol 464 bin 728 varil olduğu belirtildi.

Geyare’den 1 milyon 30 bin 501 varil petrol ihraç edildiği, varil başına ortalama fiyat ise 88,26 dolar olduğu kaydedildi.