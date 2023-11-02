Babacan gündemi değerlendirdi: "Bunlar hukuksuzluğu adet haline getirdiler"

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçen haftadan bu yana Türkiye'de çok ciddi bir hukuk ihlali ve "anayasal düzene karşı bir darbe yaşandığını" savunurken, "Can Atalay hala hapiste. Bunlar hukuksuzluğu adet haline getirdiler. Bu hukuksuzluğu reddediyoruz." dedi.

Ali Babacan Babacan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Anayasa Mahkemesinin (AYM), tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay hakkında ihlal kararı verdiğini hatırlatan Babacan, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığının bulunduğunu ve herkesin bu kararın gereğini yapmak zorunda olduğunu söyledi.

"Can Atalay hala hapiste. Bunlar hukuksuzluğu adet haline getirdiler. Biz bu hukuksuzluğu reddediyoruz.” diyen Babacan, “Hukukun olmadığı bir demokrasi, adaletsizlik demektir, yoksulluk demektir, dünyada itibarsızlık demektir. Cumhurbaşkanı başta olmak üzere, bu süreçte dahli olan herkesi derhal hukuk devletinin gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz." dedi.

Hükümetin ekonomi politikalarını da eleştiren Babacan, "ekonomi yönetiminin havanda su dövdüğünü" öne sürdü.

Akıl dışı, bilim dışı politikalardan dönülecek diye beklerken Merkez Bankasının "hala arka kapıdan döviz satmaya devam ettiğini" söyleyen Babacan, ekonomik krizin faturasının vatandaşa kesildiğini dile getirdi.

Aydın'da bir öğrencinin hayatını kaybettiği asansör kazasına da değinen Babacan, son 5 senedir barınamayan gençler sorunu yaşandığını, şu anda ise barınanların can güvenliğinin büyük risk altında olduğunu ifade etti.

Yaşanan kazaların, ihmallerin ve hataların sonucu olduğunu belirten Babacan, "Evlerinden ailelerinden uzakta, yurtta kalarak eğitim hayatlarına devam etmeye çalışan gençlerimizin hayatından sorumlu olan devlettir. KYK yurtlarının derhal incelenmesi, eksiklerin giderilmesi, kötü hizmetle ilgili ihmalleri ve kusurları olanların ise soruşturulması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Babacan, İsrail'in vahşetini ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin açıkça desteklediğini ifade etti.

Türkiye’de hükümetin İsarail-Hamas savaşında üstlendiği rolü de eleştiren DEVA Partisi Genel Başkanı, "Hükümet ise sorunu çözme konusunda tam bir çaresizlik içinde. Arabuluculuk yapmak istediler olmadı. 'Garantörlük yapalım' dediler, ses çıkmadı. En sonunda, adına 'Cumhur İttifakı' mitingi dedikleri bir miting yaptılar. Bu ülkede Filistin deyince onlarca yıldır iktidar muhalefet aynı duruşu ortaya koymaz mı?” dedi.

Partisinin kongre takvimini başlattığını ve yerel seçimlere yoğun bir tempoyla hazırlandığını aktaran Babacan, “yerelde kadına yer var” kampanyasını başlattıklarını da aktardı.

Babacan kampanyanın amacının yerel seçimlerde kadın adayların çoğalmasını sağlamak olduğunu da belirtti.