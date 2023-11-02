Dindar Zebari: Dokuzuncu kabinede 22 önemli kanun çıkarıldı

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Uluslararası Raporları Yanıtlama Komisyonu Direktörü Dindar Zebari, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin 9’uncu kabinesinde vatandaşlar için önem taşıyan 22 kanun çıkarıldığını söyledi.

Bugün düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Zebari, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin, uluslararası raporlara bağlı kalmasında önemli ilerlemeler kaydettiğini belirtti.

Zebari,“Terör, uyuşturucu ve insan kaçakçılığıyla mücadele etme, yolsuzluk davaları, uzlaşma, engelliler ve bileşenler gibi Kürdistan halkı için önem taşıyan onlarca konuda kanun çıkarıldı, uluslararası ve sivil haklar mekanizmalarıyla iş birliği yapıldı.” dedi.

Şu ana kadar Kürdistan Bölgesi’nin planlamalarına göre 5 rapor hazırladıklarını ifade eden Dindar Zebari, “Kürdistan Bölgesi’nin kurum ve kuruluşlarını karşılaştıran son rapor, konsolosluklar, yabancı kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara gönderildi. 2023 yılında Kürdistan Bölgesi'ndeki kurum ve kuruluşlarında raporları uygulama oranı, özellikle özgürlük ve reform sürecinde yüzde 10'dan fazla arttı.” diye konuştu.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin 9’uncu kabinesinde uyuşturucu, yerli ürünler, iletişim cihazları, iklim değişiklik ve çevre korumasına ilişkin önemli kanunlar çıkarıldığına işaret eden Zebari, “Geçtiğimiz 3 yılda hükümet olarak Cenevre, ABD ve Arap Birliği ülkeleri düzeyinde onlarca raporumuz oldu, uluslararası düzeyde de onlarca siyasi ve hukuki katkımız oldu.” ifadesini kullandı.