Macron'un Erbil ve Bağdat ziyareti ertelendi

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Erbil ve Bağdat’ta gerçekleştirmesi planlanan ziyaretinin belirsiz bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin Dış İlişkiler Danışmanı Farhad Alaeddin, Agence France-Presse’e yaptığı açıklamada, “bölgesel istikrar” konulu 3. Bağdat Konferansı’nın ertelenmesinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Erbil ve Bağdat ziyaretinin belirsiz bir tarihe ertelediğini aktardı.

Sudani’nin Danışmanı, konferansın ertelenmesini "bölgedeki güncel olaylara, özellikle Hamas ile İsrail arasındaki savaş ile Irak'ın ateşkes ilan etme ve Filistin halkına yardım etme çabalarının yoğunlaşmasına" bağladı.

Üçüncü Bağdat Konferansı’nın bu ayın sonunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Bölge’den bazı liderlerin katılımıyla "Irak'ın egemenliğini desteklemek için bölgesel gündemi birleştirmek" amacıyla düzenlenmesi planlanıyordu.

Bağdat Komferansı’nın ilki 2021'de Irak'ta, ikincisi ise geçtiğimiz yıl Ürdün'de düzenlendi.

Fransa Cumhurbaşkanı Mecron, 6 Ekim 2023 Cuma günü K24 muhabiri Barzan Hasan’ın Irak ve Kürdistan Bölgesi ziyaretine ilişkin sorusunu “Irak ziyaretim sırasında tüm taraflarla sorunları çözmeye çalışacağız.” sözleri ile yanıtlamıştı.

Irak Başbakanı Sudani, Ocak 2023’te Fransa’ya ziyaret gerçekleştirerek, Macron ile bir araya gelmişti.

Öte yandan Macron, Şubat 2023’te Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’yi Elysee Sarayı'nda ağırladı. Barzani ve Macron, başta Erbil-Paris arasındaki tarihi ilişkiler olmak üzere birçok konuyu ele aldı.