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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(CHP Kurultayı) Bay bay Kemal, terörist başı Demirtaş'a, Kavala'ya 'bay bay' dedi. Kazanan zat da Demirtaş ve Kavala'ya selam verdi. Al birini vur diğerine." dedi. Erdoğan, “Suriye ve Irak sınırlarımızın, bu ülkede kardeşlerimizin güvende kalmasını biz sağlayacağız.” açıklamasında bulundu.

Erdoğan, yapımı tamamlanan birçok projenin toplu açılış töreninde konuştu.

Açıklamasında, Özgür Özel’in dün gerçekleştirilen kurultayda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı seçilmesine değinen Erdoğan,“Ana muhalefetin dün kongresi vardı. Bay Bay Kemal kime bay bay dedi. Edirne'deki terörist başına, Kavala'ya dedi. Kongreyi kazanan zat da aynı isimlere selam verdi, Demirtaş'a selam verdi Kavala'ya selam verdi. Al birini vur ötekine. Bunların birbirinden farkı yok." dedi.

Erdoğan, “Terör örgütleriyle beraber omuz omuza yürüdüler. 12-13 seçim kaybettin, hep onlarla beraberdin. Kazanan, sen de onlarla beraberdin.” ifadesini kullandı.

-“Suriye ve Irak sınırlarımızın, bu ülkede kardeşlerimizin güvende kalmasını biz sağlayacağız”

Dünyanın adeta bir ateş çemberinin ortasında kaldığını belirten Erdoğan, “Suriye ve Irak sınırlarımızın, bu ülkede kardeşlerimizin güvende kalmasını biz sağlayacağız. Balkanlar'da, Kafkaslar'da huzur ve güveni biz temin edeceğiz. Dostlarımızın ve kardeşlerimizin olduğu yerde beklenen biz olacağız.” dedi.

Gazze'deki İsrail saldırılarının durdurulmasının boyunlarının borcu olduğunu söyleyen Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Katillerin yakasına yapışmak bizim insani vazifemizdir. Şundan emin olun, Gazze'de yaşananlar konusunda görünenden çok daha fazlasını yapıyoruz. Gazze'deki kardeşlerimizi sahipsiz ve çaresiz bırakmayacağız. Elbette üzerimize düşeni yaparken ayaklarımızı yerden kesmiyoruz. Dünyadaki tüm mazlumların haklarını koruyacak inisiyafiler geliştirdik. Kimi alanlarda 3-5 yıllık, kimi alanlarda 5-10 yıllık vakit gerektiren projeleri tamamladığımızda Türkiye başka bir yere gelecek.”