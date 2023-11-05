Politika

Afrin'de köy ve meydan isimleri değiştiriliyor

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İsmi değiştirilen bölgeye konulan tabela-FOTO:ANHA
İsmi değiştirilen bölgeye konulan tabela-FOTO:ANHA
kürdistan Türkiye Suriye Rojava Afrin

HABER MERKEZİ 

Türkiye ve bazı silahlı grupların kontrolündeki Rojava’nın Afrin kentinde, Kürtçe olan köy ve meydan isimlerinin Türkçe ve Osmanlıca'ya değiştirildiği bildirildi.

Bölgedeki basın kuruluşlarının yayınladığı haberlere göre 18 Mart 2018’de Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne geçen Rojava’nın Afrin kentinde, köy ve meydan isimleri değiştiriliyor.

Bilbilê ilçesindeki Kûtana-Selçuk Obası, Qestel Mixdad-Zafer Obası, Xelîloko –Halilak Obası, Bûkê ise Bak Obası olarak değiştirildi.

Mabeta ilçesinde de Maimala Köyü-Mamal Uşağı, Şiketka Köyü-Maghar Jug, Kurzilê Çê Köyü-Cafer Obası olarak değiştirildi.

Kent merkezinde 2018’den bu yana birçok meydanın da isimlerinin değiştirildiği belirtilen haberlerde, "Özgürlük Meydanı-Atatürk Meydanı, Watanî Kavşağı-Recep Tayyip Erdoğan Kavşağı, Newroz Kavşağı-Salah El Dîn Kavşağı, Kawa Hesinkar Kavşağı’nın ise Zeytin Dalı Kavşağı olarak değiştirildiği" bilgisi yer aldı.

Suriye'deki iç savaş sırasında, 2012 yazında Suriye Hükümeti bölgeden çekildi ve ardından yönetim Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) eline geçti. Ocak 2014'te PYD tarafından tek taraflı olarak ilan edilen Rojava Anayasası'na göre de Afrin, facto statüdeki üç kantondan biri haline geldi. Afrin Kantonu'nun idari merkezi oldu.

20 Ocak 2018 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) desteği ile ilçedeki PYD ve YPG'ye karşı Zeytin Dalı Harekatı adlı askeri bir operasyon başlattı. Afrin, harekatının 58. gününe denk gelen 18 Mart 2018'de ele geçirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart 2018’de Afrin'in TSK ve ÖSO unsurları tarafından tamamen ele geçirildiğini açıklamıştı.

"Afrin'i bugün, 58. gününe giren operasyonumuzla tamamen ele geçirdik." ifadesini kullanan Erdoğan, “Tek bir sivilin burnunun kanamasına yol açacak en küçük bir adımımız olmamıştır. Çünkü biz işgale gitmedik. Biz sadece terör gruplarının yok edilmesine ve barışa gittik." demişti.

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