Bakır Galibaf: Ekonomik sorunlarımızı çözmek, en büyük cihattır

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İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, “ABD, Gazze'de işlenen suçların faili ve destekçisidir. Ekonomik sorunlarımızı çözmek, ABD’ye karşı en büyük cihattır.” dedi.

ABD'nin Tahran Büyükelçiliğinin ele geçirilmesinin 44. yıl dönümünde önceki yıllarda olduğu eski büyükelçilik önünde ve İran'ın farklı şehirlerinde gösteriler düzenlendi.

İran Parlamento Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'nin Tahran Büyükelçiliği önünde düzenlenen programda konuştu.

İran ve ABD arasındaki gerginlikler ve Gazze’de devam eden İsrail ve Hamas arasındaki savaşa değinen Galibaf, “Savaşın karar vericisi, faili ve suçlusu, ABD’nin kendisidir.” dedi.

Galibaf, “Biz, açık ve net bir şekilde Filistin’deki işlenen suçlardan ABD’yi sorumlu tutaruyoruz. ABD, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından sorumludur. İsrail, ABD’nin talımatı ve desteğiyle bu suçaları işliyor.” ifadelerini kullandı.

“Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısının küresel denklemleri ve tarihin akışını değiştirdiğini” söyleyen Galibaf, ülkesinin Filistin'i destekleme konusuna işaret etmeden, "Şu anda İran'daki en önemli cihat, ABD'nin İran halkına uyguladığı yaptırımların neden olduğu ekonomik sorunları çözmeye çalışmaktır." dedi.

İran Parlamentosu Başkanı Galibaf, “Bizim en önemli meselemiz, ekonomik sorunlarımızı çözmektir. Ekonomik sorunları çözmeye çalışmak, ABD'ye karşı bir mücadeledir. Hükümetin, parlamentonun, halkın, düşünürlerin, şirketlerin ve özel sektörün bu mücadeleyi cihat olarak görmesi ve kutsal sayması gerekiyor.” şeklinde konuştu.

İran ile ABD'nin 44 yıldır doğrudan siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkileri kesilmiştir. İlişkilerin kopması ve ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları, ülke ekonomisine büyük zarar verdi, ancak İranlı yetkililer ABD'yi en büyük düşman olarak görüyor ve karşı çıkmaya devam ediyor.