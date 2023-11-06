ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'da

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Batı Şeria ve Irak'a gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından gece saatlerinde Türkiye'nin başkenti Ankara'ya ulaştı.

Esenboğa Havalimanına, saat 23.58'de iniş yapan Blinken ve beraberindeki heyeti, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı ve çok sayıda yetkili karşıladı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan ile mevkidaşı Blinken arasında bugün yapılacak resmi görüşmelerde, Gazze’deki durum, bölgesel meseleler ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, dün Batı Şeria'ya yaptığı sürpriz ziyaretin ardından Bağdat'a gitti. Blinken, Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile Gazze'deki gelişmeleri ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ankara öncesi Orta Doğu turu kapsamında Batı Şeria'ya "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştirmiş ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmüştü. Blinken daha sonra Bağdat'a giderek Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya gelmişti.

Blinken, Sudani ile görüşmesinin ardından ABD Bağdat Büyükelçiliğinde gerçekleştirdiği basın açıklamasında, "Biz, İran ile karşılaşma istemiyoruz ancak güçlerimiz veya sivil vatandaşlarımızın korunması için her şeyi yapacağız." dedi.

Savaş ateşinin başta Irak olmak üzere bölge ülkelerine ulaşmasını istemediklerini vurgulayan Blinken, “İran ile karşı karşıya gelmek de istemiyoruz ama milislerin varlığı Irak'ın çıkarlarına ve egemenliğine aykırıdır.” ifadesini kullandı.