Filistin Sağlık Bakanı: Gazze'de sahra hastanelerine ihtiyaç var

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Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, İsrail'in yoğun bombardımanı nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğü, 16 hastane ile 51 sağlık ocağının hizmet dışı kaldığı Gazze'de, sahra hastanelerine ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Keyle, bir televizyon kanalına yaptığı ve bakanlığın Facebook sayfasından yayımlanan açıklamasında, Gazze'de sağlık sektörünün durumuna ilişkin bilgi verdi.

Filistin Sağlık Bakanı, Gazze'deki hastanelerin çalışmaya devam edebilmesi için yakıta, elektriğe ve tıbbi malzemeye ihtiyaç olduğunu, saldırılar ve yakıt olmaması nedeniyle 16 hastane ile 51 sağlık ocağının hizmet dışı kaldığını belirtti.

Normal şartlarda bile Gazze'deki hastanelerde yatak sayısının yeterli gelmediğine dikkati çeken Keyle, 16 hastanenin hizmet dışı kalmasının ve saldırılarda 24 bini aşkın kişinin yaralanmasının yatak sayısında büyük eksiklik yaşanmasına neden olduğunu kaydetti.

Hastaların steril olmayan ortamlarda, hastane koridorlarında ve telefon ışığıyla ameliyat edildiğini ve Gazze'de sahra hastaneleri kurulması gerektiğini dile getiren Keyle, dünyaya ve uluslararası kuruluşlara, yaralıların Mısır'daki hastanelere gönderilmesi, Gazze'ye yakıt ve tıbbi malzeme girişine izin verilmesi için harekete geçme çağrısı yaptı.

-Ürdün'den Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesine acil tıbbi malzeme ulaştırıldı

Ürdün resmi haber ajansı Petra'nın haberine göre Ürdün Kralı 2. Abdullah, "Gazze Şeridi'ndeki Ürdün Sahra Hastanesine acil tıbbi malzeme ve ilaç yardımının havadan ulaştırıldığını açıkladı.

Öte yandan X platformundan açıklama yapan Kral Abdullah, "Allah'a hamdolsun ki Silahlı Kuvvetlerimizin Hava Kuvvetleri mensupları, bu gece yarısı Gazze Şeridi'ndeki Ürdün Sahra Hastanesi'ne acil tıbbi ve ilaç yardımını uçaktan indirmeyi başardılar." ifadelerini kullandı.

"Gazze'deki savaştan dolayı sıkıntı çeken yaralılara yardım için bu bizim üzerimize düşen bir görev" diyen Ürdün Kralı, ülkesinin Filistinli kardeşlerine en yakın ve destekçi olarak kalacağını belirtti.