Ayn'ül Esad askeri üssüne bir saldırı daha

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Bağdat ziyaretinden saatler sonra ABD güçlerinin konuşlandığı Ayn'ül Esad üssüne füze saldırısı düzenlendi.

“Irak İslami Direniş” grubunun yaptığı açıklamada, 6 Kasım 2023 Pazartesi sabahı Anbar vilayetindeki ABD güçlerinin konuşlandığı Ayn'ül Esad askeri üssüne füze saldırısı düzenledikleri belirtildi.

Atılan 4 füzenin hedefleri vurduğuna işaret edilen açıklamada, "Saldırganlar güvenli bir şekilde yerlerine geri döndü.” denildi.

Açıklamada, saldırı sonucu yaşana can kaybı ve yaralanmaya ilişkin bilgi verilmezken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve ilgili makamlardan saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Irak İslami Direniş, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Bağdat ziyaretine tepki göstererek, durumu karmaşık hale getirmek ve ABD Büyükelçiliğini kapatmakla tehdit etmişti.

ABD'nin Irak ve Suriye'de 3 bin 500'den fazla askeri bulunmakta. 7 Ekim 2023'ten bu yana Irak ve Suriye'de ABD güçlerine ait çeşitli askeri üslere 30'dan fazla saldırı düzenlendi. ABD Başkanı Joe Biden ve üst düzey yetkilileri saldırılardan İran'a yakın silahlı grupları sorumlu tuttu.

ABD Dışişleri Bakanlığının son verilerine göre son haftalarda Irak ve Suriye'deki ABD güçlerine düzenlenen saldırılarda, maddi hasarların yanı sıra, 21 ABD askeri ve vatandaşı yaralandı.