Politika

ABD, nükleer denizaltısı Orta Doğu'ya ulaştı

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ortadoğu ABD Orta Doğu

HABER MERKEZİ 

ABD Donanması, İsrail ile Hamas arasındaki savaşın ardından bölgeye göndermeye karar verdiği Ohio sınıfı nükleer denizaltısının Orta Doğu'ya ulaştığını bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Orta Doğu'ya gönderilen nükleer denizaltısına ilişkin açıklamada bulundu.

Paylaşımda, "5 Kasım 2023'te Ohio sınıfı bir denizaltı ABD Merkez Komutanlığı sorumluluk alanına ulaştı." ifadesine yer verildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, 7 Ekim sabahı, İsrail'e yönelik düzenlediği kapsamlı saldırıdan bu yana ABD bölgeye iki uçak gemisi gönderdi.

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