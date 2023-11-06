Bağımsız Gençlik Platformu üyeleri Kürtçe konuşacaklarına dair yemin etti

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Bağımsız Gençlik Platformu üyeleri, Diyarbakır’daki (Amed) Şeyh Said Meydanı'nda toplanarak bundan sonra yaşamlarında Kürtçe dışında bir dil kullanmayacaklarına dair yemin etti.

Bağımsız Gençlik Platformu, 4 Kasım 2023’te yaptığı açıklamada, 5 Kasım’dan itibaren "Kürtçe Yaşam Yemini" protestosu gerçekleştireceklerini bildirirken, protestoların farklı şehirler ve farklı zaman dilimlerinde gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

"Kürtçe Yaşam Yemini" protestosu için platformun üyeleri dün Şeyh Said Meydanı'nda toplandı. Geçlerin toplanmasından önce polis bölgede önlem aldı.

Protesto eylemine izin verilmesinin ardından gençler, eylemin gerekçesini Kürtçenin Kurmanci ve Zazaki lehçelerinde kamuoyuna duyurdu.

Bağımsız Gençlik Platformu Sözcüsü Ferid Azad, eylemde yaptığı konuşmada, "Kürdistan'da pasif direniş yöntemiyle adım adım gerçekleştireceğimiz birçok protesto eylemi var. İlk faaliyetimiz Kürtçe yaşama sözüdür.” dedi.

Açıklamanın ardından gençler hayatlarının her alanında Kürtçe konuşacaklarına dair yemin etmeye başladı.