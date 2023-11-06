Politika

Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD'li mevkidaşı Blinken görüştü

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türkiye ABD Irak Türki Filistin Ankara

HABER MERKEZİ 

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken Ankara'da bir araya geldi.

Fidan ve Blinken, Dışişleri Bakanlığındaki görüşmeden önce basına görüntü verdi.

Ardından iki bakanın görüşmesi başladı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye gelmeden önce Orta Doğu turu çerçevesinde önce İsrail'in başkenti Tel Aviv'i ziyaret etmişti.

Blinken ardından Ürdün'ün başkenti Amman'da, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) dışişleri bakanlarıyla İsrail'in Gazze'ye saldırıları konusunda görüşmüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, daha sonra "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştirdiği Batı Şeria'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir arara gelmişti.

Daha sonra Irak'ın başkenti Bağdat'a giden Blinken, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Gazze'deki gelişmeleri ele almıştı.

Blinken'ın, Ankara'nın ardından Tokyo, Seul ve Yeni Delhi'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

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