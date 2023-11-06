Sudani Tahran'da: Irak ve İran'ın Gazze'de benzer pozisyonları var

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Irak Başbakanı Muhamed Şiya Sudani, bölgenin hassas bir durumdan geçtiğini belirterek, durumu kontrol altına almak istediklerini söyledi.

Irak Başbakanı Muhamed Şiya Sudani, resmi ziyaret kapsamında gittiği Tahran'da, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından Sadabat Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Irak Başbakanı Sudani ile İran Cumhurbaşkanı Reisi, görüşmenin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

-“İnsanlığa karşı suç işlemek İsrail için bir zafer değil”

Sudani’nin Irak ile İran arasındaki güvenlik anlaşmasının uygulanması için çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan İbrahim Reisi, Irak ile ticari ilişkileri geliştireceklerini söyledi.

İsrail ile Hamas arasındaki savaşa da değinen Reisi, “Gazze’deki katliama son verilmeli. İnsani yardımlar bir an önce Gazze halkına ulaşmalı.” dedi.

“ABD, İsrail'in suçlarını sürdürmesi konusunda Filistin'e karşı silah ve parayla destekliyor. İnsanlığa karşı suç işlemek İsrail için bir zafer değil.” diyen Reisi, Gazze'de ateşkesi desteklediklerini aktararak, Irak'ın Filistin'e ve Gazze halkına verdiği desteği takdir ettiklerini söyledi.

-“Gazze halkı büyük bir hapishanede ve dünya bu duruma karşı sessiz”

Irak Başbakanı Sudani ise “Bölge hassas bir durumdan geçiyor. İran ile ilişkileri güçlendireceğiz. Projeleri tamamlayarak ekonomik ilişkilerimizi güçlendireceğiz.” diye konuştu.

“Irak ile İran sınırlarda güvenliğin sağlanması için güçlü bir ortak güvenlik komitesi kurdu.” diyen Sudani, Gazze’deki duruma değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Gazze halkı soykırım ve yıkımla karşı karşıya. Irak, Filistin için başkenti Kudüs olan bağımsız bir devleti çözüm olarak görüyor. Irak'ın Filistin konusundaki tutumu değişmez. Gazze halkı büyük bir hapishanede ve dünya bu duruma karşı sessiz.”

-“Irak ve İran'ın Gazze'de benzer pozisyonları var”

Bölgeye insani yardımların ulaştırılmasının engellenmesiyle Gazze halkının katliam ve açlıkla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Sudani, “Bölge ülkelerinin İsrail’e Gazze’deki şuçlarını durdurması için baskı yapması gerekli. Gazze’ye daha fazla yardım koridoru açılması için çalışıyoruz. Irak ve İran'ın Gazze'de benzer pozisyonları var ve çatışmaları durdurmak için çalışıyoruz.”