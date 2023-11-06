Başbakan Barzani, Duhok’ta Kanser Hastalığı Tedavi Merkezinin temelini atacak

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin katılımıyla Duhok’ta Kanser Hastalığı Tedavi Merkezinin temel atma töreni gerçekleştirilecek.

Kürdistan Bölgesi Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre bugün (6 Kasım 2023) Erbil saati ile 12:00’de Başbakan Mesrur Barzani, Duhok’ta Kanser Hastalığı Tedavi Merkezinin temelini atacak.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin 9’uncu kabinesi, sağlık sektörüne önem vererek, Kürdistan Bölgesi'nin il ve ilçelerine çok sayıda hastane inşa etmiştir.

Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanlığının verilerine göre Kürdistan Bölgesi’nde kanser hastalığı vakalarının dünya standartlarının altında.

Kürdistan Bölgesi'nde 2022 yılında 9 bin 61 kişiye kanser teşhisi konuldu, buna göre günde yaklaşık 32 vaka kaydedildi. Bu sayı ilden ile farklılık gösteriyor. Erbil’de 4 bin 304 vaka kaydedilirken, Süleymaniye’de 3 bin 323, Duhok’ta da 1434 vaka kaydedildi.

Meme, kolon, akciğer, deri, prostat, lösemi, beyin ve rahim kanseri Kürdistan Bölgesi'nde en sık görülen kanser türleridir.