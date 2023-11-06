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Real Madird, Rayo Vallecano ile karşılaştı: Arda Güler ilk kez maç kadrosuna girdi

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Real Madrid – Rayo Vallecano
Real Madrid – Rayo Vallecano
dünya Real Madrid Rayo Vallecano La Liga

HABER MERKEZİ 

Real Madrid ve Rayo Vallecano'yu karşı karşıya getiren derbi maçı berabere sona erdi.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 12. haftasında Real Madrid, Rayo Vallecano ile karşılaştı.

Karşılaşmada Real Madrid özellikle ikinci yarı tek kale oynasa da Rayo Vallecano defansını geçmeyi başaramadı ve maç 0-0 berabere sona erdi.

Bu sonuçla Real Madrid puanını 29'a çıkarsa da liderlik koltuğundan ikinciliğe geriledi. Rayo ise 18 puanla 9.lukta kaldı.

Diğer yandan Real Madrid'e transfer olduğundan bu yana iki kez sakatlık geçiren Arda Güler ilk defa maç kadrosuna alınsa da teknik direktör Carlo Ancelotti'nin oyuncu değişikliği tercihlerine girmedi.

Ancelotti, maçtan bir gün önce düzenlediği basın toplantısında, Arda'yı az sürelerle yavaş yavaş oynatacağını, futbolcu için özel bir program uyguladıklarını söylemişti.

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