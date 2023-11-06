Raparin'de 2 kişi İHA ile hedef alındı

HABER MERKEZİ

Raparin Bağımsız İdaresi’ne bağlı Boskêni köyünde, 2 kişinin insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığı bildirildi.

Kurdistan24’un edindiği bilgilere göre hedef alınan kişilerin kimliğinin bilinmiyor ve PKK üyesi olduklarından şüpheleniliyor.

Boskêni köyü sakinlerinden birinin K24’e yaptığı açıklamada, hedef alınan 2 kişinin köy halkından olmadığı ve yayan olarak bölgeden geçtiklerinin belirtti.

İlk bilgilere göre İHA ile hedef alınan 2 kişi yaralandı.

Boskêni köyü, Ranya ilçesinin 3 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor.