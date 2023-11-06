Kürdistan Anti Terör: Türkiye’ye ait İHA Ranya’da PKK'lileri hedef aldı

HABER MERKEZİ

Kürdistan Anti Terör, Türkiye’ye ait insansız hava aracının (İHA) Ranya’da PKK üyelerini hedef alması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Açıklamada, bugün 6 Kasım 2023’te öğleden önce saat 11.15’te Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait İHA’ların Süleymaniye ilinin Raparin idaresine bağlı Ranya ilçesinin Boskêni köyünde PKK’lileri hedef aldığı belirtildi.

Saldırı sonucu 2 PKK’linin yaşamını yitirdiği, 2 PKK’linin de yaralandığı bildirildi.

Türk devleti ile PKK arasındaki gerilim, örgütün Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği tarafından “terör örgütü” olarak tanındığı 1984 yılından bu yana devam ediyor, resmi olmayan rakamlara göre Türk Hükümeti ile PKK arasındaki çatışmalarda 40 binden fazla insan hayatını kaybetti.