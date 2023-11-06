Mesrur Barzani: Kanser tedavisi için yıllık 70 milyar dinar harcanıyor

HABER MERKEZİ

Kürdistan Başbakanı Mersur Barzani, kanser tedavisi için yıllık 70 milyar dinar harcandığını belirterek, “Irak Hükümetini ilaç ve tıbbi malzeme temininde bize yardımda bulunmaya çağırıyorum.” dedi.

Başbakan Mesrur Barzani, bugün (6 Kasım 2023) Duhok’ta düzenlenen bir törende Kanser Hastalığı Tedavi Merkezinin temel atma töreninde açıklamalarda bulundu.

Barzani, sağlık alanındaki ilerlemelere rağmen kanserin dünyadaki ciddi meselelerden biri olduğuna işaret ederek, “Maalesef her yıl milyonlarca insan çevre değişimi, yaşam ve gıda tarzı ile kanserin erken teşhis edilememesi nedeniyle hayatını kaybediyor.” dedi.

Merkezin açılmasıyla beraber Duhoklu vatandaşların hastalarını yurt dışına veya Kürdistan'ın başka şehirlerine götürmesine gerek kalmayacağını söyleyen Başbakan Barzani, “Her ay binlerce kişinin tedavi için ziyaret ettiği Kürdistan Bölgesi'nde çok sayıda hastane ve kanser tedavi merkezi bulunmakta. Kürdistan Bölgesi dışındaki Kürt bölgelerinden ve Irak illerinden gelen vatandaşlar da bu hastaneler ve merkezlerde tedavi alıyor.” ifadesini kullandı.

Kanser tedavisi fonu için özel kanunları olduğuna işaret eden Barzani, “Fon aracılığıyla kanser ilaçları ve tıbbi malzemeler için her yıl 70 milyar dinar sağlanacak.” dedi.

Merkezin 1 milyar 300 milyon dinar maliyetiyle inşa edileceğini belirten Barzani, vatandaşlara çevreyi korumaları ve kanseri önlemek için sık sık muayene olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin 9’uncu kabinesi, sağlık sektörüne önem vererek, Kürdistan Bölgesi'nin il ve ilçelerine çok sayıda hastane inşa etti.

Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanlığının verilerine göre Kürdistan Bölgesi’nde kanser vakaları dünya standartlarının altında.

Kürdistan Bölgesi'nde 2022 yılında 9 bin 61 kişiye kanser teşhisi konuldu, buna göre günde yaklaşık 32 vaka kaydedildi. Erbil’de 4 bin 304, Süleymaniye’de 3 bin 323, Duhok’ta da 1434 vaka tespit edilmesiyle bu sayı ilden ile farklılık gösteriyor.

Kürdistan Bölgesi'nde en sık görülen kanser türleri arasında meme, kolon, akciğer, deri, prostat, lösemi, beyin ve rahim yer aldı.