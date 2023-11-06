Fidan ile Blinken'ın görüşmesi sona erdi

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Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasındaki görüşmenin bittiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu turu çerçevesinde dün gece saatlerinde Türkiye'nin başkenti Ankara'ya gitti.

AA'da yer alan habere göre Fidan ve Blinken, bugün Türkiye Dışişleri Bakanlığında, yaklaşık 2,5 saat süren baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı.

Blinken, toplantının yapıldığı bakanlık binasından basına açıklamalarda bulunmadan ayrıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye gelmeden önce Orta Doğu turu çerçevesinde önce İsrail'in başkenti Tel Aviv'i ziyaret etmişti.

Blinken ardından Ürdün'ün başkenti Amman'da, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) dışişleri bakanlarıyla İsrail'in Gazze'ye saldırıları konusunda görüşmüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, daha sonra "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştirdiği Batı Şeria'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir arara gelmişti.

Daha sonra Irak'ın başkenti Bağdat'a giden Blinken, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Gazze'deki gelişmeleri ele almıştı.

Blinken'ın, Ankara'nın ardından Tokyo, Seul ve Yeni Delhi'yi ziyaret etmesi bekleniyor.