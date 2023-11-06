Berzinci: Kürdistan, kanserle mücadelede başarılı bir örnek

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Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanı Dr. Saman Berzinci, Kürdistan Bölgesi'nin kanserle mücadelede başarılı bir örnek olduğunu söyledi.

Dr. Saman Berzinci, bugün (6 Kasım 2023) Duhok’ta düzenlenen Kanser Hastalığı Tedavi Merkezinin temel atma töreninde açıklamalarda bulundu.

Söz konusu radyoterapi merkezinin Kürdistan Bölgesi'nde ilk kez inşa edildiğine dikkat çeken Berzinci, “Kanser hastalığı, çok faktörlü bir sağlık meselesi olmasının yanı sıra, ekonomik, insani ve sosyal boyutu olan büyük bir küresel sorundur.” dedi.

Erken teşhis etme araçları, merkezler, ameliyatlar ve tedavi yöntemlerindeki ilerlemelere değinen Sağlık Bakanı Berzinci, “Hayat tarzı, gıda, çevresel sorunlar, duman, sigara ve egzersiz yapma gibi faktörler dünyanın dikkatini çekmiştir.” ifadesini kullandı.

Dr. Saman Berzinci, her yıl dünyada 19,5 milyondan fazla kişiye kanser teşhisi konulduğuna işaret ederek, “Kürdistan, birçok ekonomik, çevresel ve insani soruna rağmen, uluslararası standartlarda ve Irak düzeyinde kanserle mücadelede başarılı bir örnek. Kürdistan Bölgesi'nde vatandaşlar için çok sayıda tedavi merkezi bulunmakta.” dedi.