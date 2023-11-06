Blinken: Hakan Fidan ile Orta Doğu'da kalıcı barışı görüştük

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılmasında başka ülkelerin önemli rol oynayabileceğini belirterek, "Orta Doğu kalıcı barışı görüştük." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hakan Fidan ile görüşmesinin ardından Ankara Esenboğa Havalimanında açıklamalarda bulundu.

"Orta Doğu kalıcı barışı görüştük." diyen Blinken, Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılmasında başka ülkelerin önemli rol oynayabileceğini aktardı.

Blinken, Hakan Fidan ile Gazze'deki insani yardım çabalarına ilişkin konuştuklarını ve çatışmaların yayılmasının önlenmesine yönelik adımlar hakkında da fikir alışverişi yaptıklarını da dile getirdi.

-"Çatışmanın bölgeye yayılmamış olması da bir başarıdır"

"Gazze'deki korkunç bedeli görüyoruz. Masum Filistinlilerin kayıplarını azaltmak için atılabilecek adımları konuşuyoruz. Büyük miktarda yardımın sivillere ulaşması için gerekli adımların atıldığını önümüzdeki günlerde göreceksiniz." diyen Blinken, "Çatışmanın bölgeye yayılmamış olması da bir başarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle insani yardımların artırılması ve oluşturulması konusunda çalıştıklarını aktaran Blinken, "Batı Şeria'daki aşırı şiddeti takip ediyoruz. İsrail tarafıyla bu konuları görüştük. Rehine konusunda detay veremem ama buna odaklandığımızı söyleyebiliriz. Diğer ülkeler de bu duruma katkı sağlayabilir." dedi.

-"İsveç'in NATO'ya katılacağını düşünüyorum. Türkiye de bu fikirde"

İsveç'in NATO'ya katılma sürecine de değinen Blinken, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılım programını imzalayıp İsveç'in üyeliğini meclise göndermiş olması çok önemli bir şey. İsveç'in NATO'ya katılacağını düşünüyorum. Türkiye de bu fikirde."

AA'nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre başta Gazze olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, sivillerin zarar görmemesi, insani yardımların sürekli ve kesintisiz biçimde ulaştırılmasının temini konusunda her iki taraf da görüş birliği içinde olduklarını teyit etti.

Görüşme hakkında bilgi veren diplomatik kaynak, "Türkiye ve ABD, Gazze’de sivillerin zarar görmemesi, insani yardım ulaştırılmasının gerekliliği ve iki devletli çözüm konusunda mutabık. Bugünkü görüşmede, iki devletli çözüm için birlikte çalışmanın gereği de vurgulandı." ifadelerini kullandı.

Fidan'ın Gazze’de sivil hedeflerin bombalanmasının ve altyapının tahrip edilmesinin kabul edilemez olduğuna dikkati çektiği görüşmede, İsveç’in üyeliği çerçevesinde NATO’nun genişleme sürecinin, ikili ve bölgesel konuların da ele alındığı kaydedildi.