"Blinken'ın amacı, Gazze'yi insansızlaştırma stratejileriyle ilgili ülkeleri ikna etmek"

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Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Antep Milletvekili Şahzade Demir, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın "Hamas'ı devre dışı bırakıp Gazze'yi insansızlaştırma stratejileriyle ilgili ülkeleri ikna etmek" amacıyla bölge ülkelerini ziyaret ettiğini belirtti.

HÜDA PAR Antep Milletvekili, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Türkiye ve bölgedeki ülkelere gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirdi.

ABD'nin çözümden kastının "Gazzelileri rahatlatmak, Filistin Devletinin özgürlüğünü garanti altına almak" olmadığını belirten Demir, "Onların amacı, siyonistlerin işgalini güvenceye alan bir çözümü dayatmak, siyonizmi merkeze almak ve Hamas'ı devre dışı bırakmaktır." dedi.

Demir, "Blinken'ın bölgeye gelmesinin asıl amacı, Hamas'ı devre dışı bırakıp Gazze'yi insansızlaştırma stratejileriyle ilgili ülkeleri ikna etmek, buna zemin oluşturmaktır." yorumunu yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye dün gece saatlerinde Ankara'ya ulaştı.

Blinken, bugün Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaklaşık 2,5 saat süren baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleşitirdi.

Blinken, görüşmelerin ardından basın açıklaması yapmadan, Dışişleri Bakanlığından ayrıldı.

Blinken, Türkiye ziyareti öncesi Orta Doğu turu çerçevesinde önce İsrail, Ürdün, Batı Şeria ve Irak'ı ziyaret etmişti.

Blinken'ın, Ankara'nın ardından Tokyo, Seul ve Yeni Delhi'yi ziyaret etmesi bekleniyor.