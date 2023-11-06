Irak'lı üst düzey yetkili görevden alındı

HABER MERKEZİ

Irak Ulaştırma Bakanı Es-Sadavi, Saddam Hüseyin hakkında şarkı çalma gerekçesiyle başlatılan soruşturma tamamlanıncaya kadar, Irak Havacılık Rehberi Genel Şirketi Müdürü Abbas El-Beyzani'yi görevden aldı.

Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes Es-Sadavi, Saddam Hüseyin hakkında şarkı çalma gerekçesiyle başlatılan soruşturma tamamlanana kadar, Şirket Müdürü Abbas El-Beyzani ve 16 çalışanı 60 gün süreyle görevden aldı.

Görevden alınanlar, Dünya Havacılık Rehberi Günü münasebetiyle düzenlenen törende, Irak rejiminin eski lideri Saddam Hüseyin hakkında şarkı çalmıştı.

Irak Ulaştırma Bakanlığı, 1 Kasım 2023’te konuyla ilgili yayımladığı açıklamada, Irak Havacılık Rehberi Genel Şirketinin çalışanlarının bir törende Saddam Hüseyin ile ilgili şarkı çaldıklarını gösteren video hakkında soruşturma talimatı verildiğini belirtmişti.

İdari İşlerden Sorumlu Hazım Razi Lafta Hafazi, Hukuk İşleri Genel Direktörü Yakub Hüseyin Salim ve Bakanlık Denetleme Birimi Direktörü Ali Hil Abid başkanlığında bir soruşturma komitesi oluşturulduğu bildirilmişti.

Açıklamanın devamında, “Komite, Irak Havacılık Rehberi Genel Şirketinde düzenlenen töreni inceledikten sonra, sonuç ve önerilerini Irak Ulaştırma Bakanı’na sunacak.” ifadesi kullanılmıştı.