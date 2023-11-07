Gazze Hükümeti: Halkın yüzde 70'i evlerinden ayrılmak zorunda kaldı

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Günlerdir İsrail'in yoğun saldırılarılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nde yaşayan halkın yüzde 70'inin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, basına yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde yaşayanların yüzde 70'inin yerlerinden edildiğini vurgularken, ""Gazze'ye 30 bin ton patlayıcı atıldı, her 1 kilometreye 82 ton patlayıcı düşüyor." dedi.

"İsrail saldırıları başladığından bu yana Gazze'deki hastaneler her dakikada bir yaralı, her 1 saatte 15 şehit kabul ediyor." diyen Maruf, 1 saat içerisinde hastaneye kaldırılanların ortalamasını 6 çocuk ve 5 kadından oluştuğunu kaydetti.

Maruf, kentteki hastanelerin yarısının ve ilkyardım merkezlerinin yüzde 62'sinin hizmet dışı kalarak çalışmalarını durdurduğunu vurguladı.

Gazze'deki okulların yüzde 33'ünün saldırılardan hasar gördüğünü, yaklaşık yüzde 9'unun hizmet dışı kaldığını aktaran Maruf, camilerin yüzde 14'ünün zarar gördüğünü, yüzde 5'inin de tamamen yıkıldığını söyledi.